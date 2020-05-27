НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
«Шальке» снова проиграл, «Фортуна» и «Хоффенхайм» набрали по три очка
NEWS.am Sport
  • NEWS.am Sport
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • Вести.Ru
  • FootballHD
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Bookmaker-ratings.ru
"Хоффенхайм" в большинстве громил "Кёльн", но после удаления Бенжамина Хюбнера в формате 10 на 10 "козлы" могли спастись, но все же проиграли 1:3.В источнике
Подробнее о событии
alt

Дубль Баумгартнера помог «Хоффенхайму» обыграть «Кельн»

РИА Новости 16:57
alt

«Шальке» проиграл «Фортуне», продлив серию без побед в Бундеслиге до 10 матчей

Sport24.ru 16:29 
alt

«Хоффенхайм» обыграл «Кельн» и обогнал «Шальке» и «Фрайбург»

Спорт-Экспресс 16:27
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости