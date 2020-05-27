«Шальке» снова проиграл, «Фортуна» и «Хоффенхайм» набрали по три очка

"Хоффенхайм" в большинстве громил "Кёльн", но после удаления Бенжамина Хюбнера в формате 10 на 10 "козлы" могли спастись, но все же проиграли 1:3. В источнике