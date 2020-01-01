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«Шальке» установил антирекорд клуба по длине безвыигрышной серии
Sports.ru
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«Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Байером», проведя 13 игру подряд без побед.В источнике
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«Шальке» установил антирекорд клуба по длине безвыигрышной серии

Спорт-Экспресс 14:47
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«Шальке» обновил антирекорд клуба, не сумев победить в 13-м матче подряд

Soccer.ru 14:42 
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«Шальке» установил антирекорд клуба, не выигрывая в Бундеслиге 13 матчей подряд

Metaratings 14:19
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