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Шамиль Газизов: «Футбол не состоит из трансферов»
Sports.ru
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  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 7-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:3) рассказал о трансферной политике красно-белых.В источнике
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Гендиректор «Спартака» высказался о тактике покупки игроков

Газета.Ru 20:42
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Газизов: «Пока я в „Спартаке“, переплат за трансферы не будет»

Sport24.ru 15:26 
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«Пока я здесь, переплат не будет». Газизов рассказал о трансферных планах «Спартака»

Матч ТВ 15:26
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