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Шамиль Газизов: Не исключаю, что игроки «Спартака» окажутся в «Химках»
Sports.ru
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Наши игроки не только в одном клубе могут быть. Не исключаю возможности, что наши игроки там могут оказаться.В источнике
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Газизов: «„Химки“ — фарм-клуб „Спартака“? Смешно»

BetOn 15:41
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Шамиль Газизов: «Химки» — фарм-клуб «Спартака»? Смешно. На поле мы все соперники

Чемпионат 15:03
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Шамиль Газизов: Не исключаю, что игроки «Спартака» окажутся в «Химках»

Спорт день за днем 14:57
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