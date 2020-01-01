НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеШесть футболистов «Спартака» могут перейти в аренду в «Химки»Газизов: «Если Кокорин окажется в „Спартаке“, то это хорошо»В «Химки» могут перейти до шести футболистов «Спартака»Газизов уверен, что «Спартак» успешнее выступит в следующем сезонеФутболисты «Спартака» получат недельный отпускГлавное«Спартак» выиграл у «Рубина» и занял седьмое местоЛучшим вратарем чемпионата России по футболу признан БеленовСавин обвинил «Крылья Советов» в попытке купить место «Тамбова» в РПЛШамиль Газизов: Не исключаю, что игроки «Спартака» окажутся в «Химках»«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛСпорт день за днемШамиль Газизов: Не исключаю, что игроки «Спартака» окажутся в «Химках»Sports.ru4Sports.ruСпорт-ЭкспрессСпорт день за днемЧемпионатНаши игроки не только в одном клубе могут быть. Не исключаю возможности, что наши игроки там могут оказаться.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Газизов: «„Химки“ — фарм-клуб „Спартака“? Смешно»BetOn 15:41Шамиль Газизов: «Химки» — фарм-клуб «Спартака»? Смешно. На поле мы все соперникиЧемпионат 15:03Шамиль Газизов: Не исключаю, что игроки «Спартака» окажутся в «Химках»Спорт день за днем 14:57рекламаЕщё по темеШесть футболистов «Спартака» могут перейти в аренду в «Химки»Газизов: «Если Кокорин окажется в „Спартаке“, то это хорошо»В «Химки» могут перейти до шести футболистов «Спартака»Газизов уверен, что «Спартак» успешнее выступит в следующем сезонеФутболисты «Спартака» получат недельный отпускГлавное«Спартак» выиграл у «Рубина» и занял седьмое местоЛучшим вратарем чемпионата России по футболу признан БеленовСавин обвинил «Крылья Советов» в попытке купить место «Тамбова» в РПЛШамиль Газизов: Не исключаю, что игроки «Спартака» окажутся в «Химках»«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛНовости