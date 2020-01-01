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Шамиль Газизов анонсировал новые трансферы «Спартака»
Матч ТВ
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Гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о работе клуба на трансферном рынке.В источнике
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Шамиль Газизов: «Покупка защитника сильнее Зобнина? Я больше не буду на эту тему разговаривать»

Матч ТВ 16:13
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Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о трансферах клуба

Sport.ru 15:44
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Шамиль Газизов анонсировал новые трансферы «Спартака»

BetOn 15:18
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