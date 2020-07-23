Шамиль Газизов озвучил цели «Спартака» на следующий сезон
Встреча руководства московского футбольного клуба "Спартак" прошла в конструктивной беседе в преддверии старта нового сезона, заявил генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, стратегия развития «Спартака», предложенная генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, будет включать три главные цели. Во-первых, со спортивной точки зрения, в следующем сезоне «Спартак» должен бороться за попадание в Лигу чемпионов.