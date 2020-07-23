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Шамиль Газизов озвучил цели «Спартака» на следующий сезон
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Встреча руководства московского футбольного клуба "Спартак" прошла в конструктивной беседе в преддверии старта нового сезона, заявил генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Газизов предложил новую стратегию развития «Спартака». Цели — борьба за попадание в ЛЧ и безубыточность клуба

Как стало известно Sport24, стратегия развития «Спартака», предложенная генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, будет включать три главные цели. Во-первых, со спортивной точки зрения, в следующем сезоне «Спартак» должен бороться за попадание в Лигу чемпионов.
Sport24.ru 05:25 
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«Спартак» поставил перед Газизовым задачу. Насколько она реальна?

Спорт-Экспресс 16:00
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Газизов раскрыл подробности стратегии «Спартака»

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