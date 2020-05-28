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Шамиль Газизов подтвердил наличие переговоров «Уфы» с Red Bull
Газета.Ru
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал подробнее о том, что клуб может начать сотрудничество с австрийским концерном Red Bull.В источнике
Подробнее о событии
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Шамиль Газизов: Вели переговоры с «Зенитом» о сотрудничестве

Спорт день за днем 16:09
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Гендиректор «Уфы»: «Вели переговоры не только с «Ред Буллом», но и с «Зенитом», говорили: «Давайте сотрудничать»

Sports.ru 15:50
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Гендиректор «Уфы»: вели переговоры не только с Red Bull, но и с «Зенитом»

Чемпионат 15:07
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