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Шапи: «Спартак» не интересует. Хочу играть только за «Краснодар»
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Хочу играть только в «Краснодаре», – сказал футболист в инстаграм-эфире. Сулейманов переболел коронавирусом.В источнике
Подробнее о событии
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Сулейманов исключил переход в «Спартак»

Матч ТВ вчера в 18:02
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Сулейманов: «Никакой „Спартак“ меня не интересует»

Sport24.ru вчера в 17:36 
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Шапи о будущем: «Спартак» меня не интересует. Хочу играть только в «Краснодаре»

Sports.ru вчера в 17:10
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