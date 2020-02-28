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Шаронов: увольнение из «Рубина» было неожиданным
Sports.ru
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Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов, который сменил на этом посту Курбана Бердыева, рассказал о том, что не ожидал своего увольнения из казанского клуба.В источнике
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Шаронов – об увольнении из «Рубина»: Не ожидал отставки, никаких разговоров не было

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