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Шатов о выступлении на Евро-2016: «Мы обкакались»
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Сборная России не смогла выйти из группы в финальной стадии чемпионата Европы 2016 года. Команда сыграла вничью с Англией, но проиграла Уэльсу и Словакии.В источнике
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Бывший футболист сборной России вспомнил о фразе Слуцкого «Мы — говно»

Lenta.ru 13:53
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Шатов – о словах Слуцкого после Евро-2016: что значит, мы г***о? Я не г***о

Футбол России 02:57
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«Мы обкакались». Шатов – об игре на Евро-2016

Sportbox.RU 02:18
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