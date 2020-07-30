НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Шатов перешёл из «Зенита» в «Рубин» из-за недостатка игровой практики
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Нева Спорт
  • Татар-информ
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Новый Век
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Реальное время
  • АиФ Казань
Новичок «Рубина» Олег Шатов дал интервью официальному сайту казанского клуба.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Шатов: прихожу в «Рубин» не доигрывать и не отбывать номер

Футбол России 07:45
alt

Новичок «Рубина» Олег Шатов: Прихожу сюда не доигрывать, не отбывать номер

Татар-информ 07:37
alt

Олег Шатов: «Пришел в „Рубин“ не доигрывать или отбывать номер»

Новый Век 07:29
реклама
Главное
Новости