Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином». Детали и сроки соглашения неизвестны. Контракт 29-летнего Шатова с питерцами истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом.