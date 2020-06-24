Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином»
Полузащитник "Зенита" Олег Шатов подписал предварительное соглашение с казанским "Рубином", сообщает Sport24. Текущий контракт футболиста с петербургским клубом завершается 30 июня, после чего игрок намерен покинуть команду в статусе свободного агента.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином». Детали и сроки соглашения неизвестны. Контракт 29-летнего Шатова с питерцами истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом.