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Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином»
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Полузащитник "Зенита" Олег Шатов подписал предварительное соглашение с казанским "Рубином", сообщает Sport24. Текущий контракт футболиста с петербургским клубом завершается 30 июня, после чего игрок намерен покинуть команду в статусе свободного агента.В источнике
С чего всё начиналось
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Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином»

Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином». Детали и сроки соглашения неизвестны. Контракт 29-летнего Шатова с питерцами истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом.
Sport24.ru вчера в 19:25 
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