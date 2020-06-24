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Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином»
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Полузащитник "Зенита" Олег Шатов покинет клуб после окончания контракта и перейдет в "Рубин".В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином»

Матч ТВ 02:05
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Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином»

Футбол России 01:31
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Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином» (Sport24)

Sports.ru 01:20
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