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Шатов прокомментировал подписание контракта с «Рубином»
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Полузащитник «Рубина» Олег Шатов, который присоединился к казанской команде на правах свободного агента, поделился впечатлениями после первой тренировки в команде Леонида Слуцкого.В источнике
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Шатов: прихожу в «Рубин» не доигрывать и не отбывать номер

Футбол России 07:45
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Новичок «Рубина» Олег Шатов: Прихожу сюда не доигрывать, не отбывать номер

Татар-информ 07:37
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Олег Шатов: «Пришел в „Рубин“ не доигрывать или отбывать номер»

Новый Век 07:29
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