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«Шеффилд» обыграл «Борнмут» и поднялся на пятое место в АПЛ
Football-fun.ru
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В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмут». Гости в самом дебюте встречи открыли счёт, но развить свой успех не смогли.В источнике
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«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Борнмут» и вышел на 5-е место в АПЛ

Чемпионат 10:55
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«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Борнмут» и поднялся на пятое место в АПЛ

Спорт-Экспресс 10:55
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Шеффилд Юнайтед – Борнмут 2:1

Футбол России 09:06
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