«Шеффилд» обыграл «Борнмут» и поднялся на пятое место в АПЛ

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмут». Гости в самом дебюте встречи открыли счёт, но развить свой успех не смогли. В источнике