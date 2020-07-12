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«Шеффилд» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии
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Футболисты "Шеффилда" на своем поле разгромили "Челси" в 35-м туре чемпионата Англии.В источнике
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«Шеффилд Юнайтед» — «Челси» — 3:0. Видеообзор матча

Sport24.ru 17:04
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«Шеффилд Юнайтед» разгромил «Челси»

Советский спорт 14:28
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«Шеффилд» на своем поле разгромил «Челси»

Спорт-Экспресс 14:23
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