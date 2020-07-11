НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бернли» в чемпионате Англии«Вест Хэм» разгромил «Норвич» благодаря покеру Майкла Антонио«Норвич» уступил «Вест Хэму» и вылетел из английской премьер-лиги«Брайтон» — «Ман Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата АнглииЧемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Брайтона», «Челси» пропустил 3 гола от «Шеффилда», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Бернли»Главное«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛВратарь «Зенита» Лунев получил серьезную травмуЭтери Тутберидзе назвала награду от ISU честьюПилот «Феррари» Леклер оштрафован за инцидент с КвятомРоссиянин Шварцман одержал первую в карьере победу в «Формуле-2»РИА Новости«Шеффилд» разгромил «Челси» в матче чемпионата АнглииNEWSru Израиль14NEWSru ИзраильSportbox.RUГазета.RuChelseaNews.RuMetaratingsRT на русскомSports.ruBookmaker-ratings.ruSoccernews.ruODDS.ruФутбол РоссииЕвро-футбол.руЧемпионатFootballHDФутболисты "Шеффилда" на своем поле разгромили "Челси" в 35-м туре чемпионата Англии.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Шеффилд Юнайтед» разгромил «Челси»Советский спорт 14:28«Шеффилд» на своем поле разгромил «Челси»Спорт-Экспресс 14:23«Челси» проиграл с разницей как минимум в 3 гола в АПЛ впервые за 11 месяцевSports.ru 14:32рекламаЕщё по теме«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бернли» в чемпионате Англии«Вест Хэм» разгромил «Норвич» благодаря покеру Майкла Антонио«Норвич» уступил «Вест Хэму» и вылетел из английской премьер-лиги«Брайтон» — «Ман Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата АнглииЧемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Брайтона», «Челси» пропустил 3 гола от «Шеффилда», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Бернли»Главное«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛВратарь «Зенита» Лунев получил серьезную травмуЭтери Тутберидзе назвала награду от ISU честьюПилот «Феррари» Леклер оштрафован за инцидент с КвятомРоссиянин Шварцман одержал первую в карьере победу в «Формуле-2»Новости