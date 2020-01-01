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Шелия перешел из «Тамбова» в «Ахмат»
Sports.ru
  • ГТРК Тамбов0:46
Сегодня вратарь подписал контракт с грозненским клубом по схеме 2+1. За «Ахмат» Шелия будет играть под номером 88.В источнике
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«Ахмат» объявил о переходе Шелии

Sportbox.RU 08:50
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Шелия стал игроком «Ахмата»

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Шелия перешёл в «Ахмат»

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