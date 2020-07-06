Поддерживаю идеи равенства и борьбы с расизмом. При этом я считаю, что каждый волен самостоятельно выбирать способ выразить свою позицию – и делать это тогда, когда сам посчитает нужным. Сегодня я не встану на одно колено, но с уважением отнесусь к решению и выбору каждого гонщика.

РБК

09:33