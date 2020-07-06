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Газета.RuГазета.Ru
Хэмилтон высказался о том, что не все гонщики F1 встали на колено
Вечерняя Москва
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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о церемонии на стартовой решетке Формулы-1. Стоит отметить, что 5 июля лишь 14 пилотов из 20 встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter. В число не принявших участие в акции вошел и представитель России Даниил Квят.В источнике
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Макс Ферстаппен
Поддерживаю идеи равенства и борьбы с расизмом. При этом я считаю, что каждый волен самостоятельно выбирать способ выразить свою позицию – и делать это тогда, когда сам посчитает нужным. Сегодня я не встану на одно колено, но с уважением отнесусь к решению и выбору каждого гонщика.РБК09:33
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Хэмилтон отреагировал на решение Квята и еще 5 пилотов Формулы-1 не преклонять колено

Sport24.ru 17:30 
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Валуев оценил отказ Квята преклонить колено

РИА Новости 14:51
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Николай Валуев — об отказе Квята встать на одно колено: «Он не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом»

Sportbox.RU 11:21
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