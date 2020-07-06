Хэмилтон высказался о том, что не все гонщики F1 встали на колено
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о церемонии на стартовой решетке Формулы-1. Стоит отметить, что 5 июля лишь 14 пилотов из 20 встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter. В число не принявших участие в акции вошел и представитель России Даниил Квят.В источнике Поддерживаю идеи равенства и борьбы с расизмом. При этом я считаю, что каждый волен самостоятельно выбирать способ выразить свою позицию – и делать это тогда, когда сам посчитает нужным. Сегодня я не встану на одно колено, но с уважением отнесусь к решению и выбору каждого гонщика.РБК09:33