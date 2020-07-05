Николай Валуев российский боксер

Мы преклоняем колено перед флагом страны, родиной, можно перед родителями. Я не понимаю этого жеста как против расизма. Я так понимаю, что он не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом. Ничего плохого он в этом плане не сделал.

Metaratings

12:55