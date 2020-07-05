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Газета.RuГазета.Ru
Квят и еще пятеро гонщиков «Ф-1» отказались вставать на колено
Вечерняя Москва
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Перед стартом Гран-при Австрии шестеро гонщиков отказались вставать на одно колено в знак солидарности с бушующими антирасистскими движениями по всему миру. В их числе был российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят.В источнике
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Николай Валуев
российский боксер
Мы преклоняем колено перед флагом страны, родиной, можно перед родителями. Я не понимаю этого жеста как против расизма. Я так понимаю, что он не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом. Ничего плохого он в этом плане не сделал.Metaratings12:55
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Валуев оценил отказ Квята преклонить колено

РИА Новости 14:51
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Николай Валуев — об отказе Квята встать на одно колено: «Он не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом»

Матч ТВ 11:21
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Журова об отказе Квята встать на одно колено: «Присоединяться к этой акции было неправильно. Это дискриминация в обратную сторону»

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