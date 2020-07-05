Квят и еще пятеро гонщиков «Ф-1» отказались вставать на колено
Перед стартом Гран-при Австрии шестеро гонщиков отказались вставать на одно колено в знак солидарности с бушующими антирасистскими движениями по всему миру. В их числе был российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят.В источнике Мы преклоняем колено перед флагом страны, родиной, можно перед родителями. Я не понимаю этого жеста как против расизма. Я так понимаю, что он не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом. Ничего плохого он в этом плане не сделал.Metaratings12:55