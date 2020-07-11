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«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в Грозном
ГЛАС.RU
  • Известия1:12
"Зенит" вничью сыграл с "Ахматом" в матче 28-го тура. В начале игры вратарь "Зенита" Андрей Лунёв пропустил мяч от Олега Иванова.В источнике
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«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью

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Бразилец Сантос стал лучшим игроком матча «Ахмат» — «Зенит»

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Ригони принес извинения за свое удаление в матче с «Ахматом»

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