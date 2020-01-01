Шевченко: «Лунин готов к вызову в „Реале“»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался по поводу перспектив Андрея Лунина в «Реале». 21-летний украинский голкипер на протяжении последних лет выступал в арендах, но теперь должен стать вторым вратарём «Реала» после Тибо Куртуа.В источнике У него большой потенциал, поэтому он вернулся в Мадрид. Вот почему это произошло. Думаю, он готов к вызову как в своем клубе, так и в сборной Украины. Он провел за нас несколько матчей и показал свой уровень. Я ему очень доверяю.Sportarena.com07:55