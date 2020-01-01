Андрей Шевченко украинский футболист

У него большой потенциал, поэтому он вернулся в Мадрид. Вот почему это произошло. Думаю, он готов к вызову как в своем клубе, так и в сборной Украины. Он провел за нас несколько матчей и показал свой уровень. Я ему очень доверяю.

Sportarena.com

07:55