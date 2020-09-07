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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Шевченко: «У нас есть месяц, чтобы всё обдумать»
ua.Tribuna.com
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Испании (0:4) в рамках Лиги наций.В источнике
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Шевченко назвал причину разгромного поражения Украины от Испании

Sport24.ru 20:48 
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Шевченко: «У нас есть месяц, чтобы всё обдумать»

Евро-футбол.ру 18:00
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Шевченко о 0:4 с Испанией: «Уровень команд несопоставим. Слишком тяжело для нас»

Sports.ru 17:40
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