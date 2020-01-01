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Шевченко: Команда сыграла хорошо, особенно хочу отметить дебютантов
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
Первый тайм получился очень тяжелым для нас. Швейцария – сильная, тактически подготовленная команда с отличными игроками.В источнике
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Шевченко: «Вся команда сыграла хорошо»

Евро-футбол.ру 17:35
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