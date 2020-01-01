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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Шевченко: «Вся команда сыграла хорошо»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • RT на русском
Первый тайм был для нас очень тяжёлым, но мы играли против хорошей команды, они сильны тактически.В источнике
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Шевченко поведал о сложностях игры украинцев с командой Швейцарии

RT на русском 19:43
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Шевченко: «Вся команда сыграла хорошо»

Евро-футбол.ру 17:35
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