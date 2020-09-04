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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Шевченко: «Вся команда сыграла хорошо»
UA-Футбол
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Первый тайм был для нас очень тяжёлым, но мы играли против хорошей команды, они сильны тактически.В источнике
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Андрей Шевченко: Вся команда сыграла хорошо, но особенно хочу отметить дебютантов Тымчика и Михайличенко

Bookmaker-ratings.ru 04:01
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Шевченко: «Коноплянка провел отличный матч. Ему нужно конкурировать в клубе и сборной. Мы будем давать ему шанс»

Sport24.ru 02:55 
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Шевченко: «Сыграли хорошо против Швейцарии, особенно отмечу дебютантов»

Soccer.ru 02:04
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