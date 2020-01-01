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Андрей Шевченко рассказал про гол в ворота сборной России
UA-Футбол
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Во вторник, 14 апреля, «Команда 1» опубликовала интервью с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. В 1999 году он забил гол в ворота Александра Филимонова.В источнике
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Шевченко не считает гол в ворота сборной России случайным

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