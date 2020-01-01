Шевченко о периоде в «Челси»: «Я не оглядываюсь назад»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем периоде выступлений за "Челси". Шевченко провел в составе лондонского клуба два сезона (2006-2008). В источнике