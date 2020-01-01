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Шевченко о периоде в «Челси»: «Я не оглядываюсь назад»
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем периоде выступлений за "Челси". Шевченко провел в составе лондонского клуба два сезона (2006-2008).В источнике
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Шевченко о периоде в «Челси»: «Я не оглядываюсь назад»

Soccer.ru вчера в 11:17 
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