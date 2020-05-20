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Шевченко попал в символическую сборную Серии А из восточноевропейцев
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
  • УНИАН
  • UA-Футбол
  • Вестник Кавказа
Источник Football Italia определил символическую сборную итальянского футбольного чемпионата, составленную из уроженцев стран Восточной Европы. Ресурс выстроил данную команду по схеме 3-4-2-1.В источнике
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Каха Каладзе попал в символическую сборную Серии А всех времен

Sputnik Грузия 03:09
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Шевченко попал в символическую сборную Серии А из восточноевропейцев

ProstoProSport вчера в 16:37 
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Football Italia включил Шевченко в символическую сборную Серии А из игроков из стран Восточной Европы

Sport.ru вчера в 16:28
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