Шевченко попал в символическую сборную Серии А из восточноевропейцев

Источник Football Italia определил символическую сборную итальянского футбольного чемпионата, составленную из уроженцев стран Восточной Европы. Ресурс выстроил данную команду по схеме 3-4-2-1. В источнике