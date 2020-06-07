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Шевченко продлит контракт со сборной Украины
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Согласно информации источника, в воскресенье, седьмого июня, стороны поставят подписи под новым контрактом, рассчитанным на два с половиной года. Таким образом, 43-летний тренер будет руководить «жёлто-синими» на перенесенном чемпионате Европы-2020 и чемпионате мира-2022 в Катаре.В источнике
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Андрей Павелко
украинский политик
Я с радостью хочу вас проинформировать, что исполком проголосовал за продление контракта с тренерским штабом Андрея Шевченко до 31 декабря 2022 року. Я считаю, очень символично, что это произошло именно во Львове.Обозреватель09:23
Подробнее о событии
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Шевченко продолжит тренировать сборную Украины до конца 2022 года

РИА Новости 11:36
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Шевченко продлил контракт со сборной Украины

Газета.Ru 11:32
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Шевченко продлил контракт со сборной Украины до конца 2022 года

Bookmaker-ratings.ru 10:48
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