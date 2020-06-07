Андрей Павелко украинский политик

Я с радостью хочу вас проинформировать, что исполком проголосовал за продление контракта с тренерским штабом Андрея Шевченко до 31 декабря 2022 року. Я считаю, очень символично, что это произошло именно во Львове.

Обозреватель

09:23