Шевченко продлит контракт со сборной Украины
Согласно информации источника, в воскресенье, седьмого июня, стороны поставят подписи под новым контрактом, рассчитанным на два с половиной года. Таким образом, 43-летний тренер будет руководить «жёлто-синими» на перенесенном чемпионате Европы-2020 и чемпионате мира-2022 в Катаре.В источнике Я с радостью хочу вас проинформировать, что исполком проголосовал за продление контракта с тренерским штабом Андрея Шевченко до 31 декабря 2022 року. Я считаю, очень символично, что это произошло именно во Львове.Обозреватель09:23
Bookmaker-ratings.ru 10:48