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Шинник — Урал 0:1 (2-й тайм)
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«Шинник» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России.В источнике
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«Шинник» — «Урал»: гости открыли счет

Спорт-Экспресс 10:19
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«Урал» и «Шинник» назвали составы на матч четвертьфинала Кубка России

Матч ТВ 09:09
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Стали известны стартовые составы на матч «Урала» и «Шинника» в четвертьфинале КР

Футбол России 08:55
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