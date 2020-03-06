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Кубковый матч между «Шинником» и «Уралом» пройдет в Химках
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Матч 1/4 финала Олимп - Кубка России между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет в Химках 18 марта, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Отмечается, что решение по проведению полуфинальных встреч турнира планируется принять на ближайшем Бюро Исполкома.В источнике
С чего всё начиналось
Матч 1/4 финала Олимп - Кубка России между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет в Химках 18 марта, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Газета.Ru 13:27
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«Шинник» и «Урал» сыграют 18 марта на «Арене Химки»

Советский спорт 13:40 
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Решение о месте проведения полуфиналов Олимп Кубка России примут на следующем исполкоме РФС

Sports.ru 13:35
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Четвертьфинальный матч Кубка России «Шинник» – «Урал» состоится 18 марта на «Арене Химки»

Metaratings 13:32
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