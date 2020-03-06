Кубковый матч между «Шинником» и «Уралом» пройдет в Химках

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Матч 1/4 финала Олимп - Кубка России между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет в Химках 18 марта, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Отмечается, что решение по проведению полуфинальных встреч турнира планируется принять на ближайшем Бюро Исполкома. В источнике