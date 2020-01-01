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Ширко считает, что «Спартак» потерял очки в матче с «Уфой»
BFM.ru
  • BFM.ru
  • Prognozist
Ширко призвал их перебороть и двигаться дальше. Матч «Спартака» и «Уфы» завершился со счетом 1:1.В источнике
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Ширко считает, что «Спартак» потерял очки в матче с «Уфой»

ProstoProSport 17:00 
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«Спартак» закончил ничьей матч с «Уфой»

Национальная служба новостей 13:05
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«Локомотив» теряет очки в Екатеринбурге, «Спартак» — с ничьей

BFM.ru 13:01
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