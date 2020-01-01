НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииДебют Кокорина в играх за «Спартак» отложен на неопределенный срокГол Смолова спас «Локомотив» от поражения в матче РПЛ против «Урала»«Спартак» обыграл «Ахмат» без главного тренераЕвсеев иронично высказался о шести очках «Спартака» в матчах с «Уфой»Главное«Бавария» обыграла «Лион» и сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионовДубль Азмуна принес «Зениту» победу над ЦСКА«Тампа-Бэй» выиграла серию у «Коламбуса», Кучеров сделал три передачиЕвсеев иронично высказался о шести очках «Спартака» в матчах с «Уфой»«Барселона» официально презентовала Кумана в качестве главного тренераProstoProSportШирко считает, что «Спартак» потерял очки в матче с «Уфой»BFM.ru2BFM.ruPrognozistШирко призвал их перебороть и двигаться дальше. Матч «Спартака» и «Уфы» завершился со счетом 1:1.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Ширко считает, что «Спартак» потерял очки в матче с «Уфой»ProstoProSport 17:00 «Спартак» закончил ничьей матч с «Уфой»Национальная служба новостей 13:05«Локомотив» теряет очки в Екатеринбурге, «Спартак» — с ничьейBFM.ru 13:01рекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииДебют Кокорина в играх за «Спартак» отложен на неопределенный срокГол Смолова спас «Локомотив» от поражения в матче РПЛ против «Урала»«Спартак» обыграл «Ахмат» без главного тренераЕвсеев иронично высказался о шести очках «Спартака» в матчах с «Уфой»Главное«Бавария» обыграла «Лион» и сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионовДубль Азмуна принес «Зениту» победу над ЦСКА«Тампа-Бэй» выиграла серию у «Коламбуса», Кучеров сделал три передачиЕвсеев иронично высказался о шести очках «Спартака» в матчах с «Уфой»«Барселона» официально презентовала Кумана в качестве главного тренераНовости