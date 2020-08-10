По ходу игры 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых, а после игры Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Ранее стало известно, что Василий Казарцев и работавший в комнате VAR Алексей Еськов пройдут проверку на детекторе лжи.