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Широков: Федун сдержит обещание о снятии «Спартака» с чемпионата
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Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков выразил уверенность, что председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун сдержит свое обещание о снятии "Спартака" с чемпионата России. Ранее "Спартак" сыграл вничью (2:2) с "Сочи" в первом туре РПЛ.В источнике
С чего всё начиналось
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Широков — о снятии «Спартака» с чемпионата: «Федун — человек слова, сказал — сделает»

По ходу игры 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых, а после игры Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Ранее стало известно, что Василий Казарцев и работавший в комнате VAR Алексей Еськов пройдут проверку на детекторе лжи.
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