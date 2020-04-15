НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Широков раскритиковал Слуцкого из-за Евро-2016
Футбол России
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • RT на русском
  • Sport24.ru
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Советский спорт
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
Бывший игрок сборной России Роман Широков подверг критике экс-наставника российской национальной команды за работу на чемпионате Европы 2016 года.В источнике
19
Подробнее о событии
alt

Широков критикует Слуцкого за Евро, в КХЛ приехал тренер-чемпион, батл Уткина и Соловьева

Советский спорт 01:00
alt

Широков: гений Слуцкий думал, что это он вывел сборную на Евро-2016, а не игроки

Metaratings вчера в 16:02
alt

Драка в тренажарке и бровь Мамаева — хайлайт сборной России на Евро-2016. Глушаков и Дзюба вспомнили, как все было

Sport24.ru вчера в 17:39 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости