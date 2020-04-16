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Широков: Слуцкого перед Евро-2016 накрыла эйфория
Футбол России
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Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков поделился воспоминаниями от чемпионата Европы 2016 года.В источнике
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Широков: гений Слуцкий думал, что это он вывел сборную на Евро-2016, а не игроки

Metaratings 16:02
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Драка в тренажарке и бровь Мамаева — хайлайт сборной России на Евро-2016. Глушаков и Дзюба вспомнили, как все было

Sport24.ru 17:39 
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Широков: Слуцкий подумал, что это он вывел сборную России на Евро-2016, а не футболисты

RT на русском 15:12
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