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Нева СпортНева Спорт
Широков: Уткина все забывают, ему нужно поднять свой канал
Нева Спорт
  • Нева Спорт
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением о конфликте Василия Уткина и Владимира Соловьева. По словам Широкова, они оба неправы.В источнике
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Широков: Уткина все забывают, ему нужно поднять свой канал

Нева Спорт 06:48
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Широков: Уткин хайпует на теме с Соловьёвым, его все забывают

Чемпионат 06:30
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