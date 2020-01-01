Широков объяснил, почему Уткин начал конфликт с Соловьевым

Экс-игрок сборной России Роман Широков на ютуб-канале "Футбольные Биги" рассказал, почему известный блогер Василий Уткин начал конфликтовать с телеведущим Владимиром Соловьёвым.