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Широков: «Якин даже на тренера не был похож»
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Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.В источнике
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Широков вспомнил о конфликте с бывшим главным тренером «Спартака»

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