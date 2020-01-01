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Широков может стать гендиректором «Химок»
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Карпов утверждает, что на пост гендиректора «Химок» претендуют три кандидата: 1. Роман Широков.В источнике
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Терюшков: Широков в «Химках»? Нам нужны профессионалы, но его кандидатура не обсуждалась

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Широков о назначении в «Химки»: «Если бы хотели, думаю, мне бы позвонили уже»

BetOn 06:23
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Широков может стать гендиректором «Химок»

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