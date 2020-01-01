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Широков: не уверен, что Азмун перерос уровень нашего чемпионата
Metaratings
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Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков оценил уровень игры форварда "сине-бело-голубых" Сердара Азмуна.В источнике
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