Широков назвал жалобы Федуна попыткой отвлечь внимание от слабой игры

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал жалобы на судейство владельца московской команды Леонида Федуна. По мнению спортсмена, таким образом Федун хочет сместить внимание со слабой игры клуба. Плачутся обычно слабые оттого, что их обижают.