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Широков назвал жалобы Федуна попыткой отвлечь внимание от слабой игры
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Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал жалобы на судейство владельца московской команды Леонида Федуна. По мнению спортсмена, таким образом Федун хочет сместить внимание со слабой игры клуба. Плачутся обычно слабые оттого, что их обижают.В источнике
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С чего всё начиналось
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Роман Широков: «Я предложил Федуну хэштег #ИграйтеКакЗенит»

В преддверии матча «Зенита» и «Спартака» на Радио Зенит выступил знаменитый полузащитник обеих команд, а также сборной России Роман Широков.
Радио Зенит вчера в 12:00
Подробнее о событии
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Широков - Федуну: «Играйте, как „Зенит“, тогда сможете первое место занять»

Евро-футбол.ру 05:59
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Широков предложил «Спартаку» запустить хештег «Играйте, как «Зенит»

Невские Новости 05:10
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Широков посоветовал Федуну играть на уровне «Зенита»

ProstoProSport 03:58 
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