Широков не исключил участия в выборах в Госдуму
Экс-игрок сборной РФ Роман Широков во время встречи со студентами РГСУ рассказал, что у него было желание пойти на выборы в Госдуму, передает Spоrt24.В источнике Пойду ли я в Госдуму в 2021 году? Пока не знаю. Были такие мысли. Я, кстати, нормально к этому отношусь.
С чего всё начиналось
Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и сборной России Роман Широков на встрече со студентами РГСУ сказал, что рассматривает вариант баллотироваться в Госдуму РФ.
RT на русском вчера в 17:29