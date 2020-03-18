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Широков не исключил участия в выборах в Госдуму
RT на русском
  • Piter.tv0:46
Экс-игрок сборной РФ Роман Широков во время встречи со студентами РГСУ рассказал, что у него было желание пойти на выборы в Госдуму, передает Spоrt24.В источнике
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Роман Широков
Российский футболист
Пойду ли я в Госдуму в 2021 году? Пока не знаю. Были такие мысли. Я, кстати, нормально к этому отношусь.
С чего всё начиналось
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Роман Широков: «Пойду ли я Госдуму? Были такие мысли»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и сборной России Роман Широков на встрече со студентами РГСУ сказал, что рассматривает вариант баллотироваться в Госдуму РФ.
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