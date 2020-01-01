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Широков о дерби «Спартак» — ЦСКА: «Дело дойдет до пенальти»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Пятый канал
  • Soccernews.ru
  • Bobsoccer
  • Bookmaker-ratings.ru
Забей Комличенко два гола — и неизвестно, как бы все закончилось. Самое важное, что ЦСКА против «Урала» додавил соперника, дожал, сравнял счет.В источнике
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Широков сделал прогноз на матч «Спартак» - ЦСКА

Soccernews.ru 04:56
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Спартак – ЦСКА прогноз на матч Кубка России

Bet-team.ru 02:36
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ЦСКА: отступать некуда

Bobsoccer 02:22
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