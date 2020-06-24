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Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА
Российская газета
  • Городовой0:43
Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков высказал мнение о том, почему не состоялся переход форварда Вагнера Лава в ЦСКА.В источнике
Вагнер Лав
бразильский футболист
К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду.Газета.Ruвчера в 22:50
С чего всё начиналось
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«Завершить карьеру в ЦСКА? Это моя мечта!» Вагнер Лав — о срыве трансфера

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал «СЭ», почему не состоялся его переход в армейский клуб. 36-летний бразилец допустил, что еще может вернуться в ЦСКА — К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! — подчеркнул бразилец.
Спорт-Экспресс вчера в 20:13
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ЦСКА отказался выплачивать комиссионные агенту Вагнера Лава

Футбол России 11:20
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Вагнер Лав не вернулся в ЦСКА из-за отказа клуба платить комиссионные агенту

Metaratings 10:42
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Широков: «Вагнер перешел бы в ЦСКА, если бы его можно было заявить на остаток сезона»

Sport24.ru 05:59 
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