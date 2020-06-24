Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков высказал мнение о том, почему не состоялся переход форварда Вагнера Лава в ЦСКА.В источнике К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду.Газета.Ruвчера в 22:50
С чего всё начиналось
Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал «СЭ», почему не состоялся его переход в армейский клуб. 36-летний бразилец допустил, что еще может вернуться в ЦСКА — К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! — подчеркнул бразилец.