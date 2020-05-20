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Широков: при Семине «Локомотив» два года не прогрессировал
Sports.ru
  • Piter.tv0:46
Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал решение "Локомотива" не продлевать контракт с действующим главным тренером Юрием Семиным. Ранее пресс-служба столичного клуба заявила, что контракт с Семиным не будет продлен. С 1 июня клуб возглавит серб Марко Николич.В источнике
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С чего всё начиналось
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Роман Широков: «Состав «Локо» не слабее, чем у «Зенита». Почему Семин не встроил в игру Смолова?!»

Колонка Дмитрия Иванова При Семине «Локомотив» не прогрессировал — Самая громкая новость в российском футболе последних дней — решение «Локомотива» не продлевать контракт с Семиным.
Спорт-Экспресс 02:25
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Широков заявил, то под руководством Сёмина «Локомотив» не прогрессировал два года

Нева Спорт 12:48
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Широков заявил, что «Локомотив» два года не прогрессировал под руководством Сёмина

RT на русском 12:23
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Широков: при Семине «Локомотив» два года не прогрессировал

РИА Новости 11:43
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