Широков: при Семине «Локомотив» два года не прогрессировал
Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал решение "Локомотива" не продлевать контракт с действующим главным тренером Юрием Семиным. Ранее пресс-служба столичного клуба заявила, что контракт с Семиным не будет продлен. С 1 июня клуб возглавит серб Марко Николич.В источнике
С чего всё начиналось
Колонка Дмитрия Иванова При Семине «Локомотив» не прогрессировал — Самая громкая новость в российском футболе последних дней — решение «Локомотива» не продлевать контракт с Семиным.