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Широков: пусть «Сочи» получит приз Fair play из рук Прядкина
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • ODDS.ru
Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Ростовом».В источнике
Подробнее о событии
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Широков — о ситуации вокруг матча «Сочи» — «Ростов»: это было бы смешно, если бы не было так стыдно

RT на русском 11:19
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Широков: «Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!»

CT news 11:12
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Широков: пусть «Сочи» получит приз Fair play из рук Прядкина

News.ru 10:47
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