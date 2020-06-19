Широков: пусть «Сочи» получит приз Fair play из рук Прядкина

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Ростовом».