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Широков: пусть «Сочи» получит приз Fair play из рук Прядкина
Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Ростовом».В источнике
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Широков: пусть «Сочи» получит приз Fair play из рук Прядкина

News.ru 10:47
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Широков: пусть «Сочи» получит приз Fair play из рук Прядкина – будет фантастически

Чемпионат 10:29
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«Восхищает позиция РПЛ». Широков — о скандале вокруг матча «Сочи» — «Ростов»

Спорт-Экспресс 10:12
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